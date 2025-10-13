Un centenar de heridos por la colisión de dos trenes de alta velocidad en el sur de Eslovaquia

Cerca de un centenar de personas han resultado heridas este lunes debido a la colisión de dos trenes de alta velocidad en el municipio de Jablonov nad Turnou, en el sur del país, cerca de la frontera con Hungría.

El ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, ha indicado que de momento no se han registrado víctimas mortales y ha confirmado que los dos maquinistas han sobrevivido, según informaciones recogidas por el diario 'Dennik'.

No obstante, los equipos de búsqueda y rescate han alertado de que varias personas han tenido que ser trasladadas a un hospital de la zona en estado crítico. El ministro de Sanidad, Kamil Sasko, ha informado de que se trasladará en persona al lugar del siniestro.

El accidente, que está siendo investigado, podría haberse producido por un error de uno de los maquinistas, que no habría dado paso al otro tren.