UC3 y Relevent lanzan innovadora licitación de derechos y anuncian que habrá partido inaugural en 'Champions'

La UC3, la 'joint venture' -empresa conjunta- que une a la UEFA y a European Football Clubs (EFC) -anteriormente conocida como Asociación Europea de Clubes (ECA)-, y Relevent Football Parners, la entidad encargada de comercializar las competiciones de clubes masculinas de la UEFA, han lanzado este lunes una innovadora licitación de derechos para las competiciones masculinas de clubes de la UEFA a partir de la temporada 2027-28.

Durante la reunión del consejo de administración de UC3 del pasado martes, celebrada durante la 32ª Asamblea General de la EFC en Roma, se aprobó una estrategia comercial "más ágil e innovadora" que planea adaptarse a "un panorama mediático en rápida evolución".

Así, la UC3 lanza una licitación simultánea en los cinco principales mercados mediáticos de Europa (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido). Esto incluye la posibilidad de contratos más largos de cuatro años, que buscan ofrecer "una mayor consistencia para los titulares de derechos y los aficionados". Además, se introducirá un paquete global de primera selección, que ofrece los derechos para un partido por jornada de la Liga de Campeones. La fecha límite para las licitaciones es el 18 de noviembre.

Una de las primicias para la campaña 2027-28 en la 'Champions' estará en que los vigentes campeones comenzarán la defensa de su título en un encuentro independiente frente a su afición el martes por la noche. El resto de los encuentros se desarrollará el miércoles y el jueves durante una jornada exclusiva de la Liga de Campeones.

"La estrategia comercial aprobada también introduce nuevos enfoques para los paquetes de patrocinio y licencias que fortalecen la colaboración entre marcas y socios mediáticos, abriendo oportunidades para nuevas colaboraciones que ampliarán el alcance de las competiciones en regiones clave, preservando su carácter premium", señaló el comunicado de UC3, que afirma que se tratará de "mejorar y consolidar la ya cartera de socios" para la 'Champions', la Liga Europa, la Conference League, la Supercopa de Europa, la Youth League y la 'Champions' de fútbol sala.

El Codirector General de UC3, Guy-Laurent Epstein, destacó que el lanzamiento de esta nueva licitación de ventas marca "un hito importante en la estrategia comercial" de UC3. "Al introducir un enfoque más flexible y global, buscamos atraer a una gama más amplia de socios y asegurar que las competiciones de clubes de la UEFA sigan liderando la innovación en medios deportivos. El profundo conocimiento del panorama comercial de Relevent Football Partners los convierte en el socio ideal para ayudarnos a alcanzar esta ambición", apuntó.

Por su parte, el Codirector General de UC3, Charlie Marshall, resaltó que UC3 busca "impulsar un cambio radical en el marketing del fútbol europeo de clubes" mediante "una colaboración cada vez más estrecha entre la UEFA y los clubes". "Basándonos en el éxito del nuevo formato de las competiciones masculinas de clubes de la UEFA, vemos una clara necesidad de seguir innovando y aportando nuevas ideas al mercado para generar nuevo valor para las competiciones, los clubes, nuestros socios y nuestros aficionados", manifestó.

Por último, el CEO de Relevent Football Partners, Boris Gartner, destacó que este acuerdo es "un enfoque a largo plazo y centrado en la colaboración para la comercialización" de las competiciones. "Nuestro objetivo es construir un modelo que alinee los incentivos y genere valor duradero para los socios de medios, las propias competiciones y los clubes que representan, no solo para el próximo ciclo, sino para los próximos 20 años y más", subrayó.

UC3 reúne a la UEFA y a la EFC, que representa a más de 800 clubes europeos, y supervisa la gestión, venta y distribución de todos los derechos comerciales (incluidos los derechos de medios, patrocinio y licencias) de las competiciones de clubes de élite masculinas y femeninas de la UEFA.

Relevent Football Partners es una filial propiedad al 100% de Relevent, creada específicamente para comercializar las competiciones de clubes masculinas de la UEFA a nivel mundial. Como entidad independiente, se encarga de proporcionar a UC3 apoyo estratégico y de ventas en la comercialización y venta mundial de derechos de medios, patrocinio y licencias para la 'Champions', la Liga Europa, la Conference League, la Supercopa de Europa, la Youth League y la 'Champions' de fútbol sala.