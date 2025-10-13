Agencias

Trump aterriza en Israel tras la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, situado al sureste de la ciudad israelí de Tel Aviv, a medida que avanza la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Trump, que ha sido recibido a pie de pista por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente del país, Isaac Herzog, ha dado ya por "terminada" la guerra entre las partes, que lograron finalmente un pacto al hilo de una propuesta realizada la semana pasada por la Administración estadounidense.

El magnate neoyorquino, que ha saludado a Netanyahu con una amplia sonrisa, admitió durante su viaje a bordo del Air Force One que había mantenido "algunas disputas" con el mandatario israelí. "Ya se han zanjado", dijo entonces.

Los dos líderes han intercambiado varias palabras antes de saludar al resto de los presentes, entre ellos el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, y el embajador israelí, Yechiel Leiter. Trump --que se dirige ahora a la sede del Parlamento israelí-- también ha saludado a su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

La última vez que el Air Force One --el avión presidencial-- aterrizó en Israel fue poco después de los ataques del 7 de octubre de 2023 cuando el expresidente Joe Biden realizó una visita a Israel.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno de Países Bajos toma el control del fabricante de chips Nexperia, filial de la china Wingtech

El Gobierno de Países Bajos

El Gobierno holandés toma el control del fabricante de chips Nexperia, filial de la china Wingtech

El Gobierno holandés toma el

Macron aplaude la entrega de los rehenes al Ejército israelí y muestra su compromiso con el plan de Trump

Macron aplaude la entrega de

Endesa adelanta el fin del segundo tramo del programa de recompra y aprueba otro tramo de hasta 500 millones

Endesa adelanta el fin del

La infanta Elena y Victoria Federica disfrutan de un plan madre e hija alternativo al desfile de las Fuerzas Armadas

La infanta Elena y Victoria