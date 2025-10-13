Trece 'scaleups' latinoamericanas participan en España-LatamScale-UP para facilitar su llegada a Europa

Trece 'scaleups' procedentes de Latinoamérica y el Caribe participan en España-LatamScale-UP 2025, un programa de inmersión de ICEX Invest in Spain y BID Lab, con apoyo de Endeavor, diseñado para facilitar su establecimiento en España e impulsar su crecimiento internacional, según ha informado el ICEX en un comunicado.

Las empresas participantes en esta cuarta edición del programa, que se celebra en esta ocasión entre el 12 y el 20 de octubre en Madrid, Valencia y Barcelona, han sido seleccionadas entre más de 300 candidatas y proceden de países como Chile, Colombia, México, Brasil o República Dominicana, entre otros.

Las 'starups' seleccionadas han sido Airobag (Colombia), B2Gov (Argentina), Efinti (Colombia), Elysios (Brasil), Kalmy (México), Labora (Brasil), Propio Latam (Chile), SensorData (Uruguay), SIAPESQ (Brasil), SOS Biotech (República Dominicana), Stattus4 (Brasil), Widergy (Argentina), y Xertica AI (México).

Durante estas jornadas de inmersión, las empresas participarán en cerca de 50 reuniones y en conferencias con más de 40 ponentes especializados españoles y latinoamericanos, como responsables de instituciones, fondos de venture capital o aceleradores.

El programa de inmersión combina sesiones técnicas, reuniones de trabajo, encuentros institucionales y actividades de networking donde podrán abordar temas como las variables legales y fiscales para el establecimiento de 'startups' en España, la innovación abierta o los casos de éxito para crear una compañía global desde este país.

"En España encontrarán un trampolín desde donde crecer, contratar, financiarse, abarcar nuevos mercados. Cuando terminen estos días, que serán muy intensos, estoy convencido de que entre todos habréis encontrado ideas para transformar profundamente vuestras startups", señaló el director de financiación y relación con inversores de ICEX Invest in Spain, Alberto Sanz.