Smart Energy Congress & Expo 2025 supera los 2.000 asistentes y destaca el papel de la IA en pro de la sostenibilidad

El Smart Energy Congress & Expo 2025 ha superado los 2.000 profesionales y directivos de empresas, instituciones y administraciones públicas, que durante dos jornadas han compartido visiones, experiencias y soluciones para avanzar hacia un modelo energético y productivo más eficiente, competitivo y sostenible.

Este evento, organizado por la Plataforma enerTIC.org en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA Madrid, ha cerrado sus puertas consolidándose como el principal punto de encuentro nacional sobre eficiencia energética y sostenibilidad impulsadas por la digitalización, bajo el lema 'Inteligencia Artificial: reimaginando la sostenibilidad'.

Los expertos que han participado en estas jornadas han mostrado cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la competitividad en empresas, administraciones e industrias, que ya ven en la tecnología la palanca clave para alcanzar sus objetivos de descarbonización y resiliencia. "El éxito de esta edición confirma la madurez de un ecosistema en el que la inteligencia artificial y las tecnologías habilitadoras se consolidan como ejes clave de la transición energética y la transformación industrial", reiteran los organizadores.

MÁS DE UN CENTENAR DE PONENCIAS

El programa del SmartEnergyCongress.eu 2025 ha contado con más de 100 ponencias, mesas redondas y diálogos estratégicos, distribuidos en dos grandes auditorios -Estrategia y Tecnología- que registraron una participación constante y aforos completos a lo largo de las dos jornadas.

En un contexto marcado por la urgencia climática y la necesidad de modelos más resilientes, el Congreso ha puesto de manifiesto cómo la innovación tecnológica se ha convertido en el principal motor para alcanzar los objetivos de descarbonización y eficiencia.

En la zona de exposición, cerca de 30 empresas presentaron sus soluciones más innovadoras, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano proyectos y herramientas que ya están impulsando la sostenibilidad en sectores estratégicos. Por su parte, las 'networking rooms' han acogido más de 50 encuentros y reuniones, reforzando el carácter relacional del Congreso y su papel como espacio para la creación de sinergias reales entre compañías, organismos públicos y proveedores de soluciones.

Como novedad, esta edición ha incorporado Real Studio, un plató audiovisual en el que se grabaron 12 entrevistas con responsables de proyectos destacados. Estas conversaciones, centradas en casos de éxito y estrategias de eficiencia y sostenibilidad, serán publicadas próximamente en los canales digitales de enerTIC.org, ampliando la difusión del conocimiento compartido durante el evento.

La clausura del SmartEnergyCongress.eu 2025 contó con la participación de D. Ángel Niño Quesada, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, y D. Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, quienes destacaron la relevancia de la inteligencia artificial y la innovación tecnológica como pilares de un modelo económico más sostenible y competitivo.