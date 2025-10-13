Agencias

Samsung introduce un servicio en tienda para reparaciones rápidas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Samsung ha ampliado las opciones que tienen los usuarios para reparar sus dispositivos con un nuevo servicio rápido que los inspecciona en la tienda, y que ya ha puesto en marcha en Corea del Sur.

Un nuevo servicio de inspección rápida permitirá a los usuarios de dispositivos de la marca acudir a una tienda Samsung para poder realizar consultas sobre su estado, en lugar de tener que ir a una centro especializado, como informa en su blog oficial.

Los diagnósticos se hacen la propia tienda, donde pueden realizarse algunas reparaciones sencillas, como cambiar la película protectora de la pantalla. Los que requieran una intervención más especializada se enviarán a un centro de reparación.

Samsung ha puesto en marcha este nuevo servicio en cuatro ubicaciones en Corea de Sur, donde se ha lanzado a modo de piloto. Abarca 'smartphones', tabletas, 'wearables' y pequeños electrodomésticos, como aspiradoras, hornos microondas e impresoras.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El británico Luke Browning sustituirá a Sainz en Williams en los Libres 1 del GP de Estados Unidos

El británico Luke Browning sustituirá

Museo Naval limpia en "tiempo récord" el cuadro atacado por Futuro Vegetal: "Hay que restaurar todo y es muy costoso"

Museo Naval limpia en "tiempo

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo con la entrega de solo cuatro cadáveres y amenaza con "responder"

Israel acusa a Hamás de

La Justicia austriaca rechaza excarcelar al 'monstruo de Amstetten' pese a su avanzada edad

La Justicia austriaca rechaza excarcelar

El Como 1907 ve el partido contra el AC Milan en Australia como una "salvación" para la Serie A

El Como 1907 ve el