Samsung avanza hacia la interoperabilidad en SmartThings con la unificación de red Thread bidireccional

Samsung ha incorporado a SmartThings el soporte para unificar la bidireccionalidad de las redes Thread, con el objetivo de facilitar la interoperabilidad de los dispositivos del hogar inteligente de distintos fabricantes dentro de la misma red.

La unificación bidireccional de redes Thread permite a los usuarios de SmartThings de Samsung conectar su dispositivo a una red Thread que ya exista en casa, incluso si está formada por dispositivos de otras marcas, así como permitir que un dispositivo de otra marca se una a la red Thread de SmartThings.

Samsung ha destacado que SmartThings es "uno de los primeros ecosistemas de hogares inteligentes importantes que admite" este soporte, y responde a la especificación Thread 1.4, que mejora la interoperabilidad, como explica en un comunicado compartido en su blog.

Thread es una tecnología de redes inalámbricas de bajo consumo que habilita que dispositivos de diferentes fabricantes puedan estar interconectados entre sí, con el objetivo de facilitar el uso y evitar la confusión de los usuarios por el uso de distintos ecosistemas.

Para ello, usa conexiones en malla, que amplían el alcance y la estabilidad de la conexión. También facilita la configuración de dispositivos y la gestión de la red, ya que permite ver en todo momento los equipos que están conectados a los ecosistemas.