Rafael Louzán mantendrá este martes un encuentro con el alcalde de Valladolid

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantendrá este martes, coincidiendo con la disputa del partido clasificatorio al Mundial 2026 entre las selecciones de España y Bulgaria en el estadio José Zorrilla, un encuentro con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Según comunicó la RFEF, Louzán se reunirá este martes a partir de las 11.00 horas con el alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero, en un encuentro que se producirá en la Casa consistorial de Valladolid, tras el cual el regidor saludará a los diferentes presidentes de las federaciones territoriales presentes, aprovechando el partido de clasificación al Mundial entre España y Bulgaria en el José Zorrilla (20.45).