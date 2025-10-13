Agencias

Principales titulares de los periódicos para el martes 14 de octubre

Por Newsroom Infobae

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El canje afianza la paz"

-- "Feijóo propone un registro de médicos que practiquen abortos"

EL MUNDO

-- "Trump reconfigura Oriente Próximo y proyecta su liderazgo global"

-- "La Plaza de los Secuestrados se llena de vida: "Por fin se acabó este sufrimiento"".

ABC

-- "Trump proclama la derrota de las "fuerzas del terror" con la vuelta de los rehenes"

-- "Las secuelas del secuestro: envejecimiento acelerado, fallos neuronales, renales..."

LA RAZÓN

-- "Koldo controla a Ábalos a cambio de guardar silencio y ganar tiempo"

-- "La UCM no reflejó que los 60.000 euros de Reale eran para la cátedra de Begoña Gómez"

LA VANGUARDIA

-- "Histórico acuerdo de paz en Gaza: "Es un nuevo amanecer""

-- "Las reiteradas danas en el Ebro obligan a los municipios a actuar en la prevención"

EL PERIÓDICO

-- "Trump capitaliza el alto el fuego en Gaza sin Hamás ni Netanyahu"

-- "El temporal deja inundaciones y millones en daños en las Terres de l'Ebre"

EuropaPress

