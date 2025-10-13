PP ve "vergonzoso" el silencio de Sánchez tras Nobel a Machado: "Callan porque no quieren molestar a Maduro y Zapatero"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este lunes que es "vergonzoso" el silencio del Gobierno de Pedro Sánchez tras el premio Nobel a la opositora venezolana María Corina Machado, algo que, ha achacado a que "no quieren molestar" a Nicolás Maduro y al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Ezcurra ha reiterado su felicitación a Machado, "una mujer valiente que representa la dignidad, la resistencia y el coraje frente a la peor dictadura comunista".

Dicho esto, ha criticado que Sánchez y sus ministros continúen "callados" y no la hayan felicitado, preguntándose si callan "por cobardía, por complicidad o por intereses". "No quieren molestar a Maduro y, mucho menos, a su mediador oficial y colaboracionista, José Luis Rodríguez Zapatero", ha aseverado.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CONGRESO Y EL SENADO

En este punto, ha recordado que el PP va a presentar en el Congreso y en el Senado una declaración institucional en reconocimiento de María Corina Machado y para que el PSOE y el Gobierno tenga una "oportunidad de arreglar este error, esta desvergüenza".

"A ver si todos estos pacifistas de pancarta están del lado de la libertad todo el tiempo o prefieren seguir callados ante tiranos comunistas", ha manifestado Ezcurra, que ha reiterado que el silencio del Ejecutivo de Sánchez es "una desvergüenza nacional, moral y política". A su entender, los españoles se merecen "un Gobierno que aplauda el premio de María Corina y no que se arrodille ante los dictadores".