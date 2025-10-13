Petro confirma el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo e invita al ELN a retomar el diálogo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este lunes el inicio de conversaciones con el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo con la mediación de Qatar y ha animado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a retomar el diálogo, interrumpido en enero por él mismo por la crisis en Catatumbo.

Así lo ha anunciado el mandatario colombiano en su cuenta de X. Petro ya había dejado ver estos días a su paso por Bruselas, en donde se reunió con las dos ciudadanas colombianas que viajaban rumbo a Gaza en la flotilla humanitaria, su interés por que Qatar fuera testigo y participara de estas conversaciones.

De igual forma, se ha dirigido también directamente al que fuera jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias 'Pablo Beltrán', para "reiniciar los contactos", después de que se vieran interrumpidos por orden del presidente colombiano en respuesta a la crisis humanitaria provocada por los enfrentamientos entre la guerrilla y una de las disidencias de las FARC en la región de Catatumbo.

"Pruebe la paz de Colombia. No sé necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario", ha dicho Petro en clara alusión al Gobierno israelí y su reciente acuerdo con Hamás después de dos años de asedio y bombardeos sobre la Franja de Gaza.

Petro responde así a unas recientes declaraciones de 'Pablo Beltrán' en las que afirmaba que el ELN estaba dispuesto a retomar el diálogo. "Hagamos acuerdos, acabemos el conflicto armado, pactemos transformaciones", dijo, aunque condicionó cualquier cambio en la guerrilla al que se produjera en las "clases dominantes".

"Para que Colombia cambie, cambiamos todos", dijo el líder guerrillero en una entrevista publicada en redes sociales, días después de que la guerrilla lanzará un ataque mortal contra un puesto militar en Puerto Jordán, que dejó un muerto.