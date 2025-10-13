Moeve, primer proveedor externo de combustible de aviación sostenible que se une a Avelia (Shell)

Moeve se ha convertido en el primer proveedor externo de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) en unirse a Avelia, la plataforma de Shell de reserva y solicitud ('book and claim') basada en 'blockchain', informó la compañía.

La energética señaló que este acuerdo respalda su estrategia 'Positive Motion' "al promover un mayor uso del SAF a medida que evoluciona el mercado, contribuyendo a que se convierta en una solución más viable desde el punto de vista comercial para avanzar en la transición energética".

Moeve es un proveedor líder de SAF en España y fabrica combustible sostenible de aviación en el Parque Energético de La Rábida (Huelva) a partir de aceites de cocina usados, para promover la economía circular y apoyar la descarbonización de la aviación.

Además, la compañía está construyendo una planta de biocombustibles de segunda generación (2G) en Huelva como parte de una 'joint venture', que tendrá una capacidad para producir de forma flexible hasta 500.000 toneladas anuales de SAF y diésel renovable (HVO). El objetivo de la energética es lograr una capacidad de producción anual de SAF de 800.000 toneladas para 2030.

Avelia fue lanzada en 2022 por Shell Aviation en colaboración con Amex Global Business Travel y Accenture, con el apoyo de la Energy Web Foundation (EWF). Ofrece una plataforma transparente, segura, fiable y verificada externamente que ayuda a las empresas a acceder a los beneficios de gases de efecto invernadero (GEI) del SAF incluso cuando este no está físicamente disponible en la ubicación más cercana.

Hasta el primer semestre de 2025, Avelia ha ayudado a inyectar 120.000 toneladas de SAF en la red de combustible existente en 17 aeropuertos de todo el mundo, ayudando a reducir más de 370.000 toneladas equivalentes de CO2.

La integración de Moeve en la plataforma significa que aerolíneas, empresas, operadores logísticos marítimos y transportistas tendrán ahora más opciones de proveedores de SAF, incluidos Moeve y Shell.

El vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, Carlos Barrasa, señaló que, en un escenario dinámico de registro y solicitud, Avelia "destaca como una iniciativa que ha demostrado un verdadero aumento y fiabilidad a la hora de acelerar la adopción del SAF".

"Estamos orgullosos de unirnos a Avelia como primer proveedor externo de SAF de terceros y vemos este acuerdo como un paso clave en nuestro objetivo de liderar la descarbonización de la aviación en Europa", dijo.

Por su parte, el presidente de Shell Aviation, Raman Ojha, consideró que la evolución de Avelia hacia una plataforma multiproveedor es "un paso importante para ampliar el acceso a los SAF, y es posible gracias a la colaboración de partes comprometidas en toda la cadena de valor de la aviación".

"El papel de Moeve como primer proveedor externo de SAF de Avelia marca un hito clave en nuestra misión de ayudar a reducir las emisiones en la aviación. Al construir un sistema más inclusivo y transparente, estamos promoviendo una participación más amplia en la descarbonización de la aviación y acelerando juntos el progreso", añadió.