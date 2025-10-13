Agencias

Más de 40 muertos por el accidente de un autobús en Sudáfrica

Por Newsroom Infobae

Al menos 42 personas han muerto, entre ellas siete niños, después de que el autobús en el que viajaban se saliese de la vía y se despeñase por una ladera en la región sudafricana de Limpopo, en el norte del país.

El siniestro ha tenido lugar a las afueras de la localidad de Louis Trichardt y se ha saldado también con más de una treintena de heridos, según las informaciones del Departamento de Transporte recogidas por la cadena pública SABC.

El vehículo, que terminó volcado junto a la carretera, transportaba principalmente a pasajeros de Malaui y Zimbabue. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y a los gobiernos de los dos países.

EuropaPress

