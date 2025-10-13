Mario Casas, más sincero que nunca, no descarta formar una familia numerosa

En el mejor momento de su vida a nivel personal donde difruta de la felicidad en el amor junto a Melyssa Pinto, Mario Casas presenta su último trabajo cinematográfico, 'La Cena', en el que se ha puesto a las órdenes de Manuel Gómez Pereira. Más natural que nunca, el actor hablaba sobre su familia y lo importante que son ellos en su día a día, pero también en las críticas a su trabajo.

"Al final cada uno te va a dar una opinión de cómo ha visto la peli... hay pelis que les gustan más, menos, te dan su opinión, a veces del trabajo mío, a veces de la peli en conjunto también. Entonces por eso son los más críticos, críticas constructivas" explicaba el actor ante las cámaras. En cuanto a cómo llevan sus padres la fama de sus hijos, Mario reconocía: "Ellos bien, son los que lo llevan con más naturalidad. Yo creo que al final tienen 'el culo pelado', tienen cinco hijos. No hay algo más duro que criar, me imagino, que a cinco hijos".

Habiendo vivido como parte de una familia numerosa, el actor no descarta formar una en el futuro, aunque no con tantos niños: "Hombre, tantos no. Tantos no, pero... no sé, dos, tres, sí, ¿por qué no? Claro. Son preguntas que uno se pone colorado. Lo que tenga que venir vendrá". Además, el reconocido actor aseguaba que está en una etapa muy dulce en de su vida en la que se ha rodeado de personas que le aportan, entre ellas su pareja, Melyssa. "Yo sí estoy feliz, contento y al final con gente que... gente buena. En mi caso, tengo suerte de tener a mi familia, otras personas que están a mi lado y gente buena, gente con buen corazón y buena vibra y buenas cosas ante la vida, la verdad" reconocía orgulloso de su círculo más cercano en el que se apoya en los momentos más complicados de la profesión.

Tímido al hablar de la influencer, Mario jugaba al despiste sobre si le iba a acompañar en el estreno: "A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ha venido".