Luz Casal, "referente de la galleguidad universal", reúne a 2.000 personas en un evento de Galicia Calidade en Argentina

Unas 2.000 personas han asistido en Buenos Aires a un concierto ofrecido por la artista gallega Luz Casal, a la que la Xunta ha erigido en "referente de la galleguidad universal", organizado por Galicia Calidade en el marco de los actos de celebración del Día de la Hispanidad en Argentina, que este año contaba con Galicia como comunidad invitada.

Tal y como ha destacado la Xunta, Luz Casal ofreció una actuación en el marco de la iniciativa 'Saborea Galicia Calidade', impulsada por la Xunta de Galicia en la capital argentina aprovechando la visibilidad que otorga a la comunidad su condición de comunidad invitada de honor por la Embajada de España en el país con motivo de la celebración del 12 de octubre.

El Gobierno gallego ha destacado que el programa 'Saborea Galicia Calidade' es una propuesta pionera de difusión en el exterior del buen hacer de la cocina gallega, dirigida principalmente la profesionales y medios especializados. La oferta se completó con una programación artística que llevó hasta Argentina -uno de los principales escenarios de la diáspora gallega- la creación musical gallega contemporánea.

En el caso de Luz Casal, una de las voces más reconocidas e internacionales de Galicia y de España, el concierto ha tenido lugar en el centro cultural Palacio Libertad, ante cerca de 2.000 personas de la colectividad gallega y del público argentino.

Además, a la cita han asistido el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el secretario xeral de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y por el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro.

La cantante ha interpretado algunos de los grandes temas de su trayectoria y ha presentado también composiciones recientes. Además, antes de la actuación, fue reconocida por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su actuación se ha sumado a la de Baiuca, que subió al escenario el pasado día 10 en 'Groove', llevando su propuesta de fusión entre la tradición gallega y la música electrónica.

Las actividades han incluido también dos pases de cata celebrados el pasado jueves en el hotel Gran Brizo, dirigidos por el chef Manolo Costiña, del restaurante Retiro da Costiña (Santa Comba, A Coruña). Estas sesiones, orientadas a público profesional, según la Xunta, han contribuido a la proyección internacional de la excelencia de la cocina gallega y de la marca Artesanía de Galicia.

GALICIA, INVITADA DE HONOR DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Los conciertos y demás actividades se enmarcan en las acciones de la Xunta de Galicia para aprovechar la visibilidad que supone ser invitada de honor por la Embajada de España en Argentina con motivo del Día de la Hispanidad.

Con esta programación cultural y culinaria, el Gobierno gallego busca reforzar la presencia de Galicia en el exterior, abrir nuevas vías de colaboración económica y cultural y consolidar la imagen de la comunidad como un territorio abierto, innovador y competitivo en el ámbito global.