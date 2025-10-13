Agencias

Los judíos de España celebran la liberación de los rehenes israelíes y el cese de "una guerra que nunca debió existir"

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), en nombre de los judíos españoles, ha expresado su "más sincera alegría" por la liberación este lunes de los rehenes israelíes secuestrados hace dos años por Hamás, y ha celebrado el cese de "una guerra que nunca debió existir".

"La FCJE, en nombre de los judíos españoles, celebra desde lo más profundo de nuestros corazones la liberación de los rehenes israelíes que, tras más de dos años de cautiverio, hoy, por fin, han recuperado su libertad. Expresamos nuestra más sincera alegría por el reencuentro con sus familias y por el término de una experiencia marcada por el sufrimiento y la incertidumbre", han subrayado desde la FCJE en un comunicado.

Asimismo, han señalado que esperan la liberación de los rehenes asesinados en cautiverio y han expresado su solidaridad a sus familias.

Además, desde la FCJE han celebrado "el cese de la guerra y el alivio que ello supone para todas las víctimas en ambos bandos" que, según lamentan, "han pagado un precio insoportable por una guerra que nunca debió existir y que comenzó con la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023".

"Confiamos en que este rayo de esperanza que hoy ilumina Oriente Medio se transforme en un horizonte de paz duradera y seguridad", añaden.

