Lluvia de rostros conocidos en el apoteósico e inesperado adiós de Morante de la Puebla en Las Ventas

Por sorpresa, y tras una tarde apotéosica que pocos imaginaban que sería la última de su larga trayectoria en los ruedos, José Antonio Morante de la Puebla dejaba sin palabras a las miles de personas que han abarrotado la plaza de toros de Las Ventas este domingo 12 de octubre cortándose la coleta en mitad del alberto tras ganarse por derecho propio el salir a hombros por la puerta grande después de una apoteósica faena en la que, revolcón incluido, cortó las dos orejas a su segundo astado.

Entre los asistentes a este adiós histórico del icónico torero de La Puebla del Río, la infanta Elena -que hizo doblete después de acudir al festival benéfico por el Día de la Hispanidad con su hija Victoria Federica esa misma mañana mientras los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía presidían el desfile de las Fuerzas Armadas a pocos kilómetros de allí-, acaparando todas las miradas con una blazer roja con maxi flor en la solapa, y bolso de mimbre con la bandera de España. Apasionada de la Fiesta Nacional, y de Morante, la hija del Rey Juan Carlos vibró durante toda la corrida, vitoreando y aplaudiendo cada una de las faenas de los toreros con un abanico también con los colores de la bandera nacional que no dejó de agitar de un lado hacia el otro.

Además, el tendido se llenó de rostros conocidos que disfrutaron del adiós de Morante en pareja, como el juez Santiago Pedraz y Elena Hormigos, Sofía Mazagatos y Tito Pajares, la presentadora Elena Sánchez y Roberto Domínguez, o Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' muy bien acompañado por una nueva y atractiva acompañante con la que llegó de la mano a la plaza y con la que derrochó confidencias y sonrisas durante toda la jornada.

Tras deslumbrar con un abrigo tipo kimono dorado bordado en la recepción presidida por los Reyes en el Palacio Real, Teresa Urquijo disfrutó de la corrida en compañía de un grupo de amigos y con la llamativa ausencia del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida. En cambio, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso -a la que Morante brindó uno de sus toros- no se perdió la última faena del torero sevillano acompañada de Cayetana Álvarez de Toledo.

Carmen Lomana, José Ortega Cano, Andrés Pajares y Juana Gil, Juan del Val, Ramón García, Nuria González junto a sus hijos Alma e Iván, o Cari Lapique con su nieto Pedrito -hijo de la recordada Caritina Goyanes- también estuvieron entre los muchos rostros conocidos que disfrutaron de la despedida de Morante que abrió una tarde más la Puerta Grande de las Ventas ante una afición completamente entregada que no dudaba en desplazarse hasta el madrileño Hotel Wellington para felicitar al torero tras su sorprendente retirada.

"Yo creo que si lo ha hecho él, pues estará bien hecho, ¿no? A mí me ha parecido que ha sido un torero muy importante y creo que ha estado bien que lo haga porque es una profesión muy fuerte, muy dura y, hombre, pues llega un momento, llega un momento que uno es más o uno es menos, pero llega un momento que uno tiene que irse" ha apuntado un emocionado Ortega Cano tras la corrida.

Igual que Mari Ángeles Grajal, al borde de las lágrimas por el adiós de su torero favorito, cuya retirada le ha recordado inevitablemente a su marido Jaime Ostos: "Me acuerdo de Jaime todos los días, no hace falta que vea a José Antonio, como te puedes imaginar le hemos seguido cantidad de años y estoy muy emocionada. Yo creo que como todo el mundo" ha confesado.