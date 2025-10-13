Agencias

Llegan a Gaza los primeros presos palestinos liberados por Israel tras el canje con rehenes

El primero de los 38 camiones con presos palestinos que han sido excarcelados en Israel como parte del acuerdo de paz alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha llegado este lunes a la Franja de Gaza, hasta donde se espera que sean trasladados un total de 1.968 presos.

La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, vinculada a Hamás, ha anunciado que el intercambio se está materializando después de que Hamás entregara esta mañana a los 20 rehenes que quedaban con vida en Gaza tras dos años de secuestro en el enclave palestino.

La lista incluye 1.718 presos que fueron arrestados durante las operaciones puestas en marcha por el Ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, a los que se suman otros 250 que habían sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo.

Así, ha explicado que esta excarcelación se irá realizando por fases, de acuerdo con lo establecido al hilo de la propuesta de paz realizada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Está previsto que la oficina realice un anuncio oficial con los detalles del proceso, por lo que ha pedido a los medios de comunicación "confiar" en aquellos comunicados que se hagan de forma oficial como "fuente fiable" a medida que se desarrollan los acontecimientos.

