Lituana afincada en Barcelona, sin rodeos sobre el agua de Madrid: "Es la mejor, no hay comparación"

En España hay temas que dividen incluso más que el fútbol, y el agua de Madrid es uno de ellos: ¿de verdad el agua de Madrid es la mejor? La última en decirlo no ha sido una madrileña orgullosa ni un experto en canalizaciones, sino Gabriele, una joven lituana que lleva nueve años viviendo en España y que actualmente reside en Barcelona.

De visita en la capital, la creadora -conocida en redes como @thelithuanianabroad- ha compartido su experiencia con un mensaje claro y sin matices: "Madrid tiene la mejor agua, la mejor agua, me da igual, pero el agua de Madrid, comparando con Barcelona, es lo más", asegura con humor frente a la cámara.

Gabriele explica que esa mañana se había lavado el pelo "sin mascarilla ni tratamiento, solo con champú y el agua de Madrid" y que el resultado le había sorprendido: "Mi pelo se siente perfecto, suave, saludable, como debería de ser". Algo que, según cuenta, no le ocurre en Barcelona: "Allí me echo de todo -mascarilla, aceite, acondicionador- y mi pelo está espantoso".

"TENGO QUE VENIR A MADRID SOLO PARA LAVARME EL PELO"

Entre risas, reconoce que incluso ha probado a instalar un filtro en la ducha de su casa en Barcelona, pero sin éxito: "Incluso con el filtro, mi pelo nunca luce como en Madrid. Nunca". Y remata con una frase que ha hecho sonreír a muchos madrileños: "Si pudiera, vendría a Madrid solo para lavarme el pelo".

La comparación ha reavivado una de esas rivalidades tan típicas entre Madrid y Barcelona, que trascienden el fútbol o la política y llegan incluso hasta el grifo. En este caso, la lituana se ha puesto claramente del lado de los madrileños, que desde siempre defienden con orgullo la pureza de su agua.

UN DEBATE QUE PARECE NO TENER FIN

Las opiniones sobre el agua son casi una cuestión identitaria en España. En Madrid se alardea de que el agua "sale perfecta del grifo", mientras que en otras zonas -especialmente las costeras- se recurre a filtros o agua embotellada por su dureza.

Gabriele no entra en tecnicismos ni pretende zanjar la discusión, pero su testimonio refleja algo que muchos visitantes comentan al llegar a la capital: la sensación de que el agua madrileña tiene algo especial. Y, al menos en su caso, lo tiene tan claro que su rutina de belleza podría pasar por la M-30.