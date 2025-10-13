Las nominaciones evidencian la ruptura total de Gloria Camila e Iván González: "Me retó"

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025' han vivido este domingo una gala de 'Conexión Honduras' repleta de emociones y momentos inesperados. Tras la expulsión sorpresa de Noel Bayarri, y la durísima prueba de líder entre Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres que coronaba al bombero como 'dueño' del collar de líder y de la inmunidad esta semana, llegaba el momento de nominar.

Descolocados porque todo apunta a que la dinámica del reality ha pegado un acelerón que podría indicar que la final está más cerca de lo que creían después de un mes y medio en Honduras, Sandra Barneda les comunicaba que tocaba nominar de nuevo después de que en las últimas 72 horas hayan dicho adiós a dos compañeros: Alejandro Albalá y Noel.

Unas nominaciones muy tensas en las que, una vez más, el líder ha decantado la balanza y ha dejado la lista al rojo vivo y con los concursantes más fuertes una vez más en la palestra.

Jessica Bueno ha nominado a Iván González por primera vez: "Estoy decepcionada y traicionada por él, que lo ha hecho muchísimas veces conmigo y he sido tan tonta de seguir siendo su amiga y seguir confiando en él. Y siempre estoy en su punto de mira" se ha sincerado dolida.

Gloria Camila ha coincidido con su amiga y también ha dado su voto a Iván, revelando que "él me retó a estar nominados los dos para ver quién se salvaba". Y sin miedo, ha dado el primer paso para medirse a él directamente en las nominaciones.

Adara Molinero ha nominado a Miri porque "sigo teniendo movidas gordísimas con ella". "Tendría que aflojar un poco. O a lo mejor tenemos que aflojar las dos. Yo tampoco me voy a lavar las manos" ha reconocido. También Tony Spina ha dado su voto a la exconcursante de 'Masterchef', definiéndola "como la vieja del visillo, siempre escuchando detrás de la palmera y metiéndose en todo cuando no la llaman. Me parece una actriz barata de pacotilla".

Miri, por su parte, ha nominado a Iván, y Carlos Alba a Adara. E Iván, confirmando que su amistad con Gloria Camila está completamente rota ha dado su voto a la hija de José Ortega Cano: "Creo que está manipulando la situación. No me está gustando... me he abierto con ella y me he llevado una desilusión" ha reconocido.

Con Iván, Miri y Adara como nominados del grupo, tomaba la palabra Torres, que como líder del grupo ha tenido clara su nominación directa. Y consciente de que "es una puñalada de Judas" ha votado a Gloria: "Escuché el otro día en la playa algo de que se picaron Iván y ella diciendo 'a ver quién sale de entre tú y yo a la palestra', así que Gloria Camila, lo siento".

"Nominación fuerte", ha reaccionado Iván al escucharlo, mientras la hija de Rocío Jurado ha asegurado que "sabía que podía pasar. Pensaba de hecho que Iván me iba a nominar, además de que me retó. Daba por hecho que me iban a nominar".

Un 'reto' que se convierte en realidad y por el cual Gloria Camila e Iván González medirán sus fuerzas en una nominación a la que se suman Miri y Adara, candidatos a la expulsión el próximo jueves.