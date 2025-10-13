La URV suspende la actividad en el campus Terres de l'Ebre y en Reus (Tarragona) por las lluvias

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha suspendido la actividad en el campus Terres de l'Ebre y en los centros de Reus (Tarragona) a causa de la alerta de Protecció Civil de restringir la movilidad y extremar precauciones por las fuertes lluvias.

En un comunicado de este lunes, ha recomendado a la comuniad universitaria evitar desplazamientos desde estas zonas a cualquier campus de la URV y que "los trabajadores de las zonas afectadas hagan teletrabajo", así como aplazar actividades evaluables.

Los centros en los que se suspende la actividad durante toda la jornada de este lunes son el campus Terres de l'Ebre, el campus Bellissens, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y el Centre de Formació Permanent de la FURV.