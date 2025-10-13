La infanta Elena y Victoria Federica disfrutan de un plan madre e hija alternativo al desfile de las Fuerzas Armadas

Mientras los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor -con el uniforme de gala del Ejército del Aire-, y la Infanta Sofía presidían el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Hispanidad en el palco de honor situado en el madrileño Paseo del Prado, la infanta Elena y Victoria Federica han disfrutado de un plan madre e hija alternativo muy diferente al de la Familia Real.

Después de poner una gran bandera de España colgando de su balcón para demostrar que está orgullosa de ser española en el Día de la Hispanidad, la hermana del Monarca y su hija han asistido a la corrida benéfica matinal de toreros retirados como Enrique Ponce, Curro Díaz, o César Rincón en la plaza de toros de Las Ventas, que tampoco se han perdido numerosos rostros conocidos como Cayetana Rivera, Tomás Páramo, José Ortega Cano, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', Ramón Calderón, Mari Ángeles Grajal, o Miguel Báez 'El Litri' entre otros.

Aunque en el interior del coso se han sentado por separado -acompañadas por sus respectivas amigas-, doña Elena y Victoria Federica han llegado en el mismo coche a la plaza derrochando sonrisas y complicidad. Mientras la hija del Rey Juan Carlos ha destacado por su look colorido con guiño al 12 de octubre al lucir un bolso de mimbre con la bandera de España y una blazer roja 'muy española' con detalle de maxi flor tridimensional en la solapa, que ha combinado con borsalino azul marino y pantalones vaqueros fluidos, la influencer ha escogido un outfit sobrio y discreto: conjunto de pantalón ancho y chaqueta corta en color negro, top nude con bajo asimétrico y escote recto -durante la corrida se quitó la blazer revelando que era de tirantes finos con lazada al hombro-, bolso de Gucci y mocasines planos también en negro.

De lo más sonriente y saludando a las cámaras, doña Elena ha dejado en el aire si había podido ver a su hermano, a su cuñada Letizia y a sus sobrinas Leonor y Sofía en el desfile, mientras varios pasos por detrás de su madre ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre cómo está su corazón tras su ruptura con Borja Moreno, y si tiene ganas de volver a enamorarse.