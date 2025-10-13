La delantera del Barça Ewa Pajor evita el quirófano y será baja entre 4 y 6 semanas

La jugadora del Barça Femení Ewa Pajor tiene una lesión de rodilla que le obligará a seguir un tratamiento conservador y a ser baja entre cuatro y seis semanas, si bien evita el quirófano y una lesión mayor que la hubiera podido dejar sin jugar esta temporada.

"La jugadora del primer equipo Ewa Pajor se ha sometido esta mañana a pruebas médicas complementarias en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que constatan una lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha sin otras lesiones asociadas", anunció el club blaugrana.

En este sentido, el club añade que el tratamiento de la internacional polaca será "conservador", con un tiempo estimado de recuperación de entre cuatro y seis semanas, lejos de los peores pronósticos en caso de haber tenido que pasar por quirófano.

Pajor, de 28 años, marcó en el triunfo del Barça Femení en casa el Atlético de Madrid (0-6) en la jornada 7 de la Liga F antes de lesionarse y de dejar el terreno de juego entre lágrimas, visiblemente dolorida.

En lo que va de campaña la delantera ha jugado ocho partidos, siete de ellos en la Liga F con 6 goles y 3 asistencias y el otro en la jornada inaugural de la Liga de Campeones Femenina contra el Bayern de Múnich, con un doblete en la goleada (7-1) ante las bávaras.