Juan del Val, rotundo en defensa de Raquel Sánchez Silva: "Dejarla en paz"

Doce años después de la dramática muerte del marido de Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo, en la madrugada del 30 de mayo de 2012, y tras una larga lucha de su familia para demostrar que no fue un suicidio sino un homicidio, la Audiencia de Madrid emitía un auto hace una semana rechazando reabrir el caso por tratarse de "cosa juzgada", aunque sí reconocía que el fallecimiento del italiano podría no haber sido de naturaleza suicida.

Una pequeña victoria para los Biondo, que han regresado a España para ofrecer una rueda de prensa junto Vosseler Abogados para anunciar que seguirán hasta el final y recurrirán al Tribunal Constitucional para averiguar cómo murió Mario.

Aunque Raquel se mantiene al margen y no ha hecho declaraciones tras la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, todas las miradas están puestas en la presentadora después de que tanto Santina como Andrea -madre y hermano del cámara itliano- hayan vuelto a poner el foco en el comportamiento sospechoso y la frialdad que tuvo tras la muerte de su marido.

Ahora es Juan del Val, que coincidió con la presentadora en la segunda edición de 'El Desafío', el que no ha dudado en salir en su defensa y pedir públicamente a los medios de comunicación que la "dejen en paz": "Yo creo que es interesante. Vamos a dejar a la gente tranquila. Y vamos a intentar no hacer daño. Me parecería interesante. Por llenar hueco y por llenar espacio de televisión con algo tan triste y tan doloroso, me parece que deberíamos tener todos un poquito de responsabilidad y dejar a las personas tranquilas" ha sentenciado.

Cambiando de tema, el pasado 5 de octubre el marido de Nuria Roca cumplió 55 años y, como confiesa, lo único que pidió al soplar las velas de su tarta fue "seguir como estoy. No es que no me pueda quejar, es que no puedo estar más agradecido a todos. Si me quedo como estoy, lo firmo ahora mismo. Que la gente que me rodea esté sana, que mis padres y mis hijos estén bien. Y Nuria, así que todo fenomenal".