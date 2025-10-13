JPMorgan Chase lanza un plan de inversiones de 1,295 billones centrado en industrias estratégicas de EEUU

JPMorgan Chase ha anunciado este lunes el lanzamiento de la Iniciativa de Seguridad y Resiliencia, que contempla inversiones por 1,5 billones de dólares (1,295 billones de euros) a diez años, para financiar actividades económicas que refuercen los intereses nacionales de Estados Unidos.

Según ha desvelado la entidad mediante nota de prensa, el plan original contemplaba una partida de un billón de dólares (863.662 millones de euros) que ha sido ampliada en otros 500.000 millones de dólares (431.831 millones de euros) para canalizarse a sectores como el de los minerales críticos, computación cuántica o IA.

La entidad se centrará en cuatro áreas: cadenas de suministro e industrias avanzadas; defensa y sector aeroespacial; independencia energética; y tecnologías estratégicas y de frontera.

El banco inyectará capital o adquirirá acciones por hasta un máximo de 10.000 millones de dólares (8.637 millones de euros) en cada compañía de mediana capitalización bursátil o gran empresa beneficiada por la Iniciativa. Estas estarán radicadas, principalmente, en EE.UU.

Asimismo, el programa también incluirá un consejo asesor de expertos, tanto del ámbito privado como público, para ayudar a desplegar los fondos con eficacia.

"Nuestra seguridad se basa en la fortaleza y la resiliencia de la economía estadounidense. Estados Unidos necesita más rapidez e inversión", ha asegurado el presidente y consejero delegado de JPMorganChase, Jamie Dimon.

"Necesita eliminar los obstáculos que se interponen en su camino: regulaciones excesivas, retrasos burocráticos, bloqueos partidistas y un sistema educativo que no se ajusta a las habilidades que necesitamos", ha elaborado.

En este sentido, el directivo del mayor banco de EE.UU. por activos ha lamentado que el país sea "demasiado dependiente" de "fuentes poco fiables" para surtirse de materias primas críticas o productos manufacturados.