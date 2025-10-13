Agencias

ITP Aero invierte más de cinco millones en su banco de pruebas de motores de Querétaro (México)

Por Newsroom Infobae

ITP Aero ha invertido más de 5 millones de euros en reforzar las capacidades de su banco de pruebas en Querétaro (México) y prevé que tenga una capacidad para 225 pruebas de motores al año.

La compañía ha dado a conocer esta inversión con la que, según recoge en su web, refuerza sus capacidades en las áreas de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).

ITP Aero ha implementado sus propios sistemas de calidad y adquisición de datos en el banco de pruebas, asumiendo así la responsabilidad total de todo el proceso de ensayo de motores. Ello, según ha precisado, incluye la recepción de los motores, la realización de pruebas, la certificación de resultados y la devolución de los motores a los clientes.

Como parte de este nuevo acuerdo, ITP Aero comenzará a probar motores CFM56 5A/B, -7B y LEAP 1A/1B provenientes de BP Aero, su recientemente adquirida compañía de servicios de MRO con sede en Dallas (EEUU). Una vez en pleno funcionamiento, se espera que el banco de pruebas realice un total de 225 pruebas de motores al año.

Alan Jones, executive vicepresident of MRO de ITP Aero, ha destacado que esta inversión refuerza las capacidades globales de MRO, así como su compromiso "con la calidad y la innovación en México". "Estoy seguro de que abrirá nuevas oportunidades para nosotros", ha añadido.

