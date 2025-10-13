Feijóo atribuye a las dificultades electorales de Yolanda Díaz la propuesta de dar 10 días por fallecimiento de familiar

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha atribuido hoy a las "dificultades" electorales de Yolanda Díaz la propuesta realizada por la vicepresidenta segunda, la semana pasada, de conceder 10 días de permiso por fallecimiento de un familiar. Además, ha calificado de "disparate" querer aplicar un 155 a la competencia de vivienda de Madrid, como ha propuesto la ministra de Vivienda y más viniendo de "un Gobierno que ha indultado a los independentistas".

Así se ha pronunciado el líder de los 'populares' en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha respondido a la propuesta lanzada por Yolanda Díaz la semana pasada durante un Desayuno Informativo de Europa Press, donde también anunció la creación de un permiso por cuidados paliativos.

Feijóo ha atribuido directamente estos planteamientos de la ministra de Trabajo a los malos resultados que le dan las encuestas a Sumar: "Yo comprendo las dificultades de la señora Díaz y comprendo sus encuestas". Pero ha querido dejar claro que los españoles no son "conejillos de indias electorales de su barrio".

De hecho, ha descartado estas medidas teniendo en cuenta que en la actualidad hay más de un millón de personas que no acuden a trabajar, que la productividad ha bajado y que la renta se ha desviado de la renta media europea (un 15% menos que hace siete años). A lo que se añade, según Feijóo, que Yolanda Díaz ni siquiera ha hablado sus propuestas con el Gobierno, ni con los agentes sociales, una situación que le ha llevado a calificar al Ejecutivo de "frívolo".

En cuanto al planteamiento realizado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien aseguró que si tuviera mayoría en el Senado propondría aplicar el artículo 155 de la Constitución a la competencia de Vivienda de la Comunidad de Madrid, el líder del PP ha exclamado que se trata de "un disparate" y más viniendo de "un Gobierno que ha indultado a todos aquellos que han declarado la independencia de una parte de España que es Cataluña".

Dicho esto, Feijóo ha cargado contra las medidas del Gobierno en materia de vivienda y le ha culpado de las subidas de los precios. Según ha explicado, éstos han escalado un 49% desde que Pedro Sánchez es el jefe del Ejecutivo y desde que Isabel Rodríguez es ministra de Vivienda.

Así, el 'popular' ha recordado que la legislación en materia de vivienda es del Gobierno de España, como también lo son la legislación en materia de suelo, la intervención del precio de los alquileres y la "no aprobación de la ley anti-okupación" aprobada por el Senado hace año y medio y que se encuentra bloqueada en el Mesa del Congreso de los Diputados por Francia Armengol, a la que ha calificado de "delegada del Gobierno en el Congreso".

Además, ha señalado que donde más ha subido el precio de la vivienda ha sido donde se ha regulado, porque ha provocado una bajada en la oferta de pisos de alquilar, en referencia a Cataluña. También ha señalado que en el área metropolitana de Barcelona es donde se producen el 40% de las ocupaciones de vivienda y hay 25.000 personas que no pagan la renta.

Por ello, ha pasado a explicar las propuestas de su partido en esta materia y ha insistido en que, en primer lugar, hay que acabar con todos esos problemas dando "seguridad jurídica" para que aumente el número de viviendas en alquiler. Y a renglón seguido, considera que hay que modificar la Ley de Vivienda y construir 150.000 viviendas al año ya que hay un déficit de 700.000, al tiempo que se acompasa esto con tener una inmigración con contrato de trabajo. Una actividad que generará 750.000 empleos al año.

Según Feijóo llevar a cabo estas políticas de vivienda y una inmigración regulada "casa perfectamente" pero, ha exclamado, "decir que le van a poner el 155 a la Comunidad de Madrid..., ¿qué disparate es este?", ha zanjado.