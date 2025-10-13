Expulsión sorpresa en'Supervivientes All Stars': "Se podía ir cualquiera y me ha tocado a mí"

Llegado el ecuador de 'Supervivientes All Stars 2025' la cosa empieza a complicarse cada vez más. Y en un inesperado giro de guión a la dinámica del reality, Sandra Barneda comunicaba a los concursantes al inicio de la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' que la expulsión no tendría lugar el próximo jueves -como siempre-, sino esa misma noche.

En shock absoluto al descubrir que Rubén Torres, Carlos Alba, Noel Bayarri, o Toni Spina se despedirían definitivamente de los Cayos Cochinos en solo unos minutos -una inesperada noticia que han recibido con resignación y sorpresa- sus compañeros reaccionaban impactados: "Tengo los pelos de punta" ha confesado Gloria Camila; "todo cambia en un segundo" ha expresado Iván González; "No te creo" ha añadido a su vez Adara Molinero boquiabierta.

En primero en salir de la lista de nominados tras recibir el apoyo de la audiencia, el ya marido de Marta Peñate, muy feliz por poder continuar la aventura; igual que Torres, siguiente salvado en la ceremonia de salvación, dejando la expulsión entre Noel y Carlos.

Un duelo final que 'perdía' el canario, que tras protagonizar sendos enfrentamientos en los últimos días con sus compañeras Gloria Camila, Adara Molinero, o Jessica Bueno -que le han acusado de 'machirulo' y de no hacer nada en la convivencia- se ha convertido en el sexto expulsado de la edición tras Kike Calleja, Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Sonia Monroy, y Alejandro Albalá.

"Era una nominación durísima, se podía ir cualquiera, pero me ha tocado a mí" ha expresado Noel al escuchar su nombre. "Me quedo un poco decepcionado porque ya no queda mucho y quería seguir hasta el final, pero por otro lado estoy orgulloso del concurso que he hecho, el público lo ha querido, yo lo respeto y agradecido a la producción por esta segunda oportunidad" ha añadido, despidiéndose de sus compañeros y deseándoles a todos lo mejor en lo que queda de aventura.

Pero antes de coger su saco y abandonar definitivamente la palapa, el influencer ha tenido su último privilegio, dar el 'beso de judas' a uno de los concursantes para otorgarle un punto extra en las nominaciones. Y no lo ha dudado al acercarse a Adara, que ha recibido este 'castigo' con indiferencia y una sonrisa, puesto que ya se lo esperaba.