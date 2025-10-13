Endesa adelanta el fin del segundo tramo del programa de recompra y aprueba otro tramo de hasta 500 millones

Endesa ha acordado anticipar la finalización del segundo tramo de su programa marco de recompra de acciones propias tras adquirir 17.007.566 acciones por 442 millones de euros, a un precio medio ponderado de 26,01 euros por título, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al mismo tiempo, Endesa ha aprobado el tercer tramo de su programa marco de recompra por un importe monetario máximo de 500 millones de euros, que se pondrá en marcha "en los próximos días", ha indicado la energética.

El objetivo de este tercer tramo del programa es el de reducir el capital social de Endesa mediante la amortización de las acciones propias adquiridas.

El consejo de administración de Endesa aprobó el pasado 26 de marzo un programa de recompra de acciones por 517 millones de euros, con posibilidad de ampliar este importe hasta un máximo de 2.000 millones de euros.

En concreto, el consejo dio 'luz verde' a los dos primeros tramos del programa. Para el primero, establecido con el propósito de cumplir con las obligaciones derivadas del programa de retribución flexible en acciones para empleados en activo de Endesa en España, se fijó un importe máximo de 17,3 millones de euros.

Para el segundo, cuyo objetivo era el de amortizar las acciones propias adquiridas para reducir capital social, el importe máximo fijado fue de 500 millones de euros, aunque finalmente el programa se ha cerrado en 442 millones.

El programa marco de recompra está plenamente alineado y es compatible con la política de dividendos 2024-2027 de Endesa y con el Plan Estratégico 2025-2027. Las inversiones establecidas en dicho Plan, en los términos y condiciones determinados en el mismo, no se verán afectadas por la ejecución del programa.

Las acciones se comprarán a precio de mercado. En particular, no se comprarán en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de negociación de las acciones de Endesa en el Mercado Continuo, siendo dicho volumen diario medio el correspondiente a los veinte días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.

Enel, accionista mayoritario de Endesa, ya manifestó su compromiso de no participar en el programa marco y de no vender acciones de Endesa en el mercado durante los periodos en los que se esté ejecutando cualquier tramo del programa.