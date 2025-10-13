El presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus "esfuerzos para lograr la paz" en Gaza

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha condecorado este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con la Orden del Nilo, una medalla entregada por los servicios a la nación y que el país ha decidido dar al magnate neoyorquino por sus "esfuerzos para la lograr la paz" en Gaza.

"El presidente Al Sisi ha decidido otorgar esta medalla al presidente Trump en reconocimiento por sus destacables contribuciones a la hora de apoyar la paz y reducir los conflictos y, más recientemente, por su papel vital para poner fin a la guerra en Gaza", ha indicado la Presidencia egipcia.

El anuncio llega tan solo horas antes de que arranque la cumbre organizada en la ciudad de Sharm el Sheij para sellar la paz entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se ha traducido este lunes en la liberación de los últimos 20 rehenes vivos que aún seguían en manos del grupo armado palestino.

Esta cumbre, una cita a la que asistirán una veintena de líderes, representa la entrada en vigor del plan de paz propuesto por Trump y que, tras un alto el fuego, ha facilitado el inicio de un canje de rehenes por presos palestinos.

Así, el presidente estadounidense se desplazará hasta Egipto tras su paso por Israel, donde se ha reunido con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con el que ha abordado la posibilidad de que se traslade también hasta la localidad egipcia, una idea a la que ha acabado accediendo.