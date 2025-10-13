El Ministerio de Sanidad recibe a la presidenta electa de WONCA, Pilar Astier

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, han ofrecido este lunes una recepción a la presidenta electa de la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA, por sus siglas en inglés), Pilar Astier; un encuentro que ha puesto de relieve el creciente peso que la medicina familiar y comunitaria española tiene en las instituciones internacionales.

Así ha informado en un comunicado la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que ha impulsado y respaldado la candidatura de Astier a la presidencia de WONCA. Por parte de la entidad española, han acudido al acto la presidenta, Remedios Martín, y el representante de relaciones internacionales, Juan Antonio López Rodríguez.

Astier fue elegida presidenta electa de WONCA el pasado 15 de septiembre, durante la 25 Asamblea Mundial de la organización, celebrada en Lisboa (Portugal), donde se realizó una votación con la participación de representantes de todo el mundo.

Pilar Astier cuenta con más de dos décadas de trayectoria como médica de familia, con experiencia tanto en entornos rurales como urbanos en España. Actualmente, coordina el Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de la semFYC. Desarrolla su labor asistencial en el Centro de Salud Universitas, perteneciente al Servicio Aragonés de Salud, en Zaragoza.

También es profesora asociada en la Universidad de Zaragoza; tutora de médicas y médicos residentes (MIR) de Medicina Familiar y Comunitaria, y colabora como asesora en calidad asistencial y seguridad del paciente a nivel nacional e internacional.

En el ámbito de WONCA, Astier ha mantenido una participación destacada, presidió el Grupo de Trabajo de WONCA sobre Calidad y Seguridad en Medicina Familiar entre 2016 y 2021, y forma parte del Grupo Europeo de Trabajo de WONCA sobre Calidad y Seguridad (EQUIP) desde 2016. Además, en noviembre de 2021 fue elegida miembro general del Comité Ejecutivo de WONCA y actúa como enlace entre WONCA y la Organización Mundial de la Salud (OMS).