Agencias

El España-Georgia, lo más visto del sábado en La 1 con más de 3,4 millones de espectadores de media

Por Newsroom Infobae

Guardar

El partido entre la selección española masculina de fútbol y Georgia del pasado sábado, que se saldó con victoria por 2-0 de la actual campeona de Europa, fue lo más visto del día en 'La 1' de RTVE con 3.447.000 espectadores de media, lo que supuso a la cadena un 32,7 de cuota de pantalla.

Además, según informó este lunes el combinado nacional, este encuentro de clasificación para el Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá tuvo 7,3 millones de telespectadores únicos, un 32,7 por ciento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La semana estará marcada por las lluvias en el este y centro del país, que remitirán el viernes para llegar al oeste

La semana estará marcada por

La industria farmacéutica española necesita un nuevo marco legislativo para frenar los aranceles de EEUU, según informe

Infobae

La Diputación estrena su documental sobre Bonald en el marco del Congreso Internacional de la Lengua

La Diputación estrena su documental

Un tribunal estadounidense anula la orden que obligaba a OpenAI a conservar los registros de sus datos de ChatGPT

Un tribunal estadounidense anula la

ITP Aero invierte más de cinco millones en su banco de pruebas de motores de Querétaro (México)

ITP Aero invierte más de