El Corte Inglés ilumina sus fachadas de rosa en apoyo a la investigación y la lucha contra el cáncer de mama

El Corte Inglés ha iluminado sus fachadas de rosa en apoyo a la investigación y la lucha contra el cáncer de mama, que el próximo 19 de octubre celebra su Día Mundial, según ha informado en un comunicado. La primera iluminación tuvo lugar el pasado 10 de octubre, en un acto que tuvo lugar en el Corte Inglés de la calle Goya de Madrid y que contó, como embajadoras, con las cantantes Leire Martínez y Chica Sobresalto y con la presentadora Arantxa del Sol y su hija Lucía Serrano.

Esta campaña contempla más acciones además de la iluminación, con un total de 23 fachadas que se iluminarán de rosa durante este mes de octubre entre las que destacan los edificios de Castellana, Goya, Preciados, Princesa y Serrano (Madrid), Diagonal (Barcelona), Bilbao, A Coruña, Ronda de los Tejares (Córdoba), Las Palmas, León, Málaga, Murcia, Nervión (Sevilla), Avenidas (Palma de Mallorca), Avenida de Francia (Valencia), Tres de Mayo (Santa Cruz de Tenerife), Uría (Oviedo), Paseo de Zorrilla (Valladolid), Vigo, Sagasta (Zaragoza), así como en Lisboa y Oporto (Portugal).

De este modo, se busca sensibilizar a la población en la lucha contra esta enfermedad, a través de la venta, en sus centros y su web, de artículos solidarios en todos sus departamentos, hasta el próximo 19 de octubre. Todo lo recaudado irá destinado a financiar el proyecto de investigación centrado en terapia personalizada que lidera el doctor Julio Delgado en el Hospital Clinic de Barcelona, en colaboración con el Hospital 12 de octubre de Madrid y la Clínica Universidad de Navarra.

Además de los productos diseñados específicamente para esta campaña, numerosas marcas de todas las áreas se suman a esta iniciativa con una serie de artículos seleccionados.

Así, en Moda Mujer, diversas firmas destinarán un euro de cada artículo vendido entre los días 18 y 19 de octubre al proyecto de investigación que financia actualmente El Corte Inglés. Además, los departamentos de artículos de Textil Hogar, Deportes y Lencería y Sorsetería llevarán a cabo la misma acción y destinarán un euro por cada artículo vendido.

Asimismo, en el departamento de Complementos, hasta el próximo 19 de octubre, una gran selección de artículos de diversas firmas también entregarán un euro a la Asociación Española Contra el Cáncer por cada unidad vendida.

En cuanto al departamento de Zapatería, diversas firmas aportarán al proyecto el 20% de sus ventas. El departamento de Muebles y Decoración también ha querido unirse a esta causa y destinará al proyecto de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer el 5% del importe vendido dentro de una selección de artículos

En cuanto a los Supermercados El Corte Inglés, Hipercor y Supercor, han puesto a la venta unas bolsas reutilizables por 3,50 euros y se entregará todo el beneficio de su venta para los mismos fines.

Por último, el Grupo Viajes El Corte Inglés también colaborará con esta campaña y destinará un euro por cada reserva que los clientes realicen, hasta el próximo 20 de octubre.