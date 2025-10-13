Agencias

El británico Luke Browning sustituirá a Sainz en Williams en los Libres 1 del GP de Estados Unidos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El piloto británico de la Williams Racing Academy Luke Browning formará parte en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de México 2025, al volante del FW47 de Carlos Sainz, según informó el equipo Atlassian Williams Racing este lunes en un comunicado.

Esta será la tercera de las cuatro sesiones obligatorias para pilotos debutantes este año para el equipo Williams. Browning se encuentra actualmente inmerso en la batalla por el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, ocupando la tercera posición de la clasificación a falta de dos carreras. Una temporada ha sido acumula nueve podios y una victoria en su primera campaña completa en la F2.

Así, el piloto madrileño Carlos Sainz, que viene de hacer un podio y puntuar en las dos últimas carreras, se montará por primera vez en el FW47 durante el GP de Estados Unidos en la sesión de clasificación sprint, que tendrá lugar el próximo viernes a las 23.30 horas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Museo Naval limpia en "tiempo récord" el cuadro atacado por Futuro Vegetal: "Hay que restaurar todo y es muy costoso"

Museo Naval limpia en "tiempo

Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo con la entrega de solo cuatro cadáveres y amenaza con "responder"

Israel acusa a Hamás de

La Justicia austriaca rechaza excarcelar al 'monstruo de Amstetten' pese a su avanzada edad

La Justicia austriaca rechaza excarcelar

El Como 1907 ve el partido contra el AC Milan en Australia como una "salvación" para la Serie A

El Como 1907 ve el

El PP asegura que si Sánchez se creyese la encuesta del CIS habría convocado elecciones en España

El PP asegura que si