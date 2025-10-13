Agencias

Egipto acogerá en noviembre una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha anunciado este lunes que su país acogerá el próximo mes de noviembre una conferencia internacional sobre la reconstrucción de la Franja de Gaza al hilo del acuerdo de alto el fuego suscrito este mismo lunes en Sharm el Sheij.

La Conferencia de El Cairo para la Pronta Recuperación y la Reconstrucción de Gaza pretende "aprovechar el impulso de la Cumbre para la Paz de Sharm el Sheij", ha destacado la Presidencia egipcia en un comunicado.

Al Sisi ha presentado esta nueva cita ante los representantes de 31 países que se han desplazado este lunes hasta Sharm el Sheij para asistir al acto de la firma del acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la Franja de Gaza.

Al Sisi ha instado a los países europeos a aplicar íntegramente el acuerdo. También ha destacado que Egipto y Jordania están ya formando a policías palestinos, para lo que ha pedido más apoyo de europeo.

