Agencias

Detenido por intentar apuñalar a un vecino con una navaja en el rellano del edificio

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Policía Local de Santander ha detenido este domingo a un hombre de 50 años por intentar apuñalar a un vecino con una navaja en el rellano de un edificio de la calle Dos de Mayo. Se le imputa un supuesto delito de lesiones con arma blanca.

Los hechos ocurrieron a las 15.45 horas de la tarde cuando, en el transcurso de un altercado, el sospechoso amenazó de muerte e intentó agredir con una navaja a un vecino de 42 años.

Por ello, los agentes desplazados hasta el lugar identificaron y detuvieron al hombre de 50 años de edad, hechos por los que instruyeron diligencias judiciales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Junta de CyL forma en comunicación estratégica y marketing a directivos de las empresas agroalimentarias de la Comunidad

Junta de CyL forma en

SEPAR, AEV y SEMG instan a reforzar la vacunación frente a gripe, Covid-19 y neumococo en población de riesgo

Infobae

Macron reclama "estabilidad" política en Francia y carga contra "los que alimentan la división"

Macron reclama "estabilidad" política en

Amazon Quick Suite ofrece una plataforma con agentes para responder preguntas y tomar decisiones

Amazon Quick Suite ofrece una

Rusia confía en el éxito de la cumbre de este lunes en Sharm el Sheij

Rusia confía en el éxito