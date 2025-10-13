Agencias

Controlado el incendio de A Gudiña (Ourense) tras calcinar unas 60 hectáreas

Por Newsroom Infobae

La Consellería de Medio Rural ha informado de que el incendio registrado en A Gudiña (Ourense) sobre las 19,45 horas de este domingo ha quedado controlado pasadas las 14,00 horas de este lunes tras afectar a una superficie que, según las estimaciones provisionales, ronda las 60 hectáreas.

El fuego se registró en la parroquia de Parada da Serra y para su extinción se han movilizado un técnico, ocho agentes, 14 brigadas, nueve motobombas, una pala, dos helicópteros y dos aviones.

Asimismo, el fuego registrado en Rodeiro (Pontevedra), en la parroquia de Carboentes, permanece controlado desde las 8,20 horas de este lunes.

Este fuego se inició a las 14,26 horas del domingo y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 29 hectáreas. Para su extinción se han movilizado dos técnicos, siete agentes, 16 brigadas, 11 motobombas, dos palas, seis helicópteros y seis aviones.

