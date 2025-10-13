Carney afirma que la liberación de rehenes debe ser "un punto de inflexión" hacia la paz

Toronto (Canadá), 13 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, que se encuentra en Egipto para participar en la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, declaró este lunes que la liberación de los rehenes que mantenía Hamás "debe ser un punto de inflexión hacia una paz duradera".

Carney agradeció en un comunicado a Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía "por sus incansables esfuerzos para hacer posible este avance crucial" en la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás. Y citó en concreto "el liderazgo esencial del presidente (Donald) Trump en el impulso de un plan de paz integral".

El líder canadiense, que en septiembre firmó el reconocimiento oficial de Canadá al Estado de Palestina, pidió a todas las partes que mantengan los términos del acuerdo de alto el fuego "incluido el mantenimiento de la retirada de las tropas israelíes y el acceso inmediato y sostenido de la ayuda humanitaria a gran escala en Gaza y en todo su territorio".

Además, solicitó una administración transitoria en la Franja de Gaza, un solución política permanente que garantice la paz y que Hamás se desarme y no desempeñe ningún papel "en el futuro gobierno de un Estado palestino desmilitarizado".

En septiembre, Carney aseguró que Canadá estaría dispuesta a formar parte de una hipotética fuerza multinacional, compuesta por militares de países árabes y europeos, que sería desplegada en la Franja de Gaza y en Cisjordania para asegurar la paz en los territorios palestinos.

La semana pasada, Carney viajó a Washington para reunirse con Trump y tratar las relaciones bilaterales. Durante el encuentro, los dos líderes hablaron de cómo Canadá puede apoyar el proceso de paz aunque el primer ministro canadiense no ofreció detalles. EFE