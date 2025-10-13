Carlos Alcaraz aumenta su distancia sobre Jannik Sinner en el ranking de la ATP

El tenista español Carlos Alcaraz continúa una semana más al frente del ranking mundial de la ATP, en el que además ha ampliado su diferencia sobre el italiano Jannik Sinner tras la disputa del Masters 1000 de Shanghái.

El jugador murciano no acudió al penúltimo Masters 1000 de la temporada por unas molestias en su tobillo surgidas durante su participación en el torneo de Tokio y le fueron descontados 250 puntos por no poder defender los cuartos de final del año pasado.

Alcaraz se queda en el número uno del mundo con 11.340 puntos, pero su distancia con Sinner se ve ampliada ya que el italiano cayó eliminado en la segunda ronda en Shanghái, donde era el defensor del título, al retirarse por problemas físicos ante el neerlandés Tallon Griekspoor y perdió 950 por lo se queda ahora con 10.000, a 1.340 puntos del español, que superó las 41 semanas del escocés Andy Murray al frente de la ATP y que próximamente hará lo propio con las 43 del brasileño Gustavo Kuerten.

En el resto del 'Top 10', la única novedad es el intercambio en la octava y novena posición entre el italiano Lorenzo Musetti y el británico Jack Draper, mientras que el español Alejandro Davidovich se mantiene cerrando el 'Top 20', con Jaume Munar en el puesto 42, Roberto Bautista en el 57 y Pedro Martínez en el 86.

Por su parte, el monegasco Valentin Vacherot, que dio la gran sorpresa en este Masters 1000 al lograr el título y subir 164 posiciones en esta clasificación para quedarse el 40 del mundo. Su rival en la final, el francés Arthur Rinderknech, primo además del ganador, mejora 26 plazas y se pone el 28 del ranking.

En cuanto al ranking de la WTA, no hay grandes cambios, con la bielorrusa Aryna Sabalenka liderando una semana más por delante de la polaca Iga Swiatek con 1.632 puntos de ventaja, con la estadounidense Jessica Pegula subiendo al quinto puesto en detrimento de la rusa Mirra Andreeva y con la también rusa Ekaterina Alexandrova entrando en el 'Top 10' como décima.

A nivel español, Paula Badosa se mantiene en la vigesimotercera posición de la clasificación mundial, Jessica Bouzas sube siete puestos para igualar su mejor ránking (40) y Cristina Bucsa se sitúa la 72 del mundo como las tres únicas en el 'Top 100'.