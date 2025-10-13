Cabo Verde jugará su primer Mundial

La selección de Cabo Verde se ha clasificado para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 después de ganar este lunes a Esuatini (3-0) en la última jornada del Grupo D de la fase de clasificación africana, por lo que participará por primera vez en la Copa del Mundo.

Los goles de Dailon Livramento (min.48), Willy Semedo (min.54) y Stopira (min.91) en el Estádio Nacional de Cabo Verde en Praia, capital del país, permitieron a los 'Tiburones Azules' garantizarse la primera posición del grupo con 23 puntos, relegando a Camerún (19) a la segunda plaza.

De esta manera, Cabo Verde, que cuenta con algo más de medio millón de habitantes, se convertirá en el segundo país con menos población en participar en un Mundial, solo por detrás de Islandia -menos de 400.000 habitantes-. Además, será el tercer debutante en la cita de 2026 tras Jordania y Uzbekistán.

Además de Cabo Verde, otros combinados como los de Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia y Ghana ya tienen asegurado su billete entre los países de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que cuenta con nueve plazas y un cupo de repesca.