Bruselas dice que Países Bajos protege la seguridad tecnológica europea al intervenir la china Nexperia

La Comisión Europea ha considerado este lunes que Países Bajos ha abordado un "riesgo potencial" para la seguridad tecnológica del país y del conjunto de la Unión Europea al recurrir por primera vez a la ley de emergencia para intervenir las operaciones del fabricante de semiconductores Nexperia, filial holandesa de la compañía china Wingtech Technology.

"La Comisión ha estado en estrecho contacto con las autoridades holandesas sobre este asunto. La medida en cuestión fue tomada por el Gobierno neerlandés para garantizar la seguridad de suministro y, con ello, aborda un riesgo potencial tanto para la seguridad económica holandesa como de la europea", ha resumido en una rueda de prensa el portavoz comercial del Ejecutivo comunitario, Olof Gill.

Así, el portavoz comunitario ha indicado que la intervención "pretende salvaguardar en territorio neerlandés y europeo conocimientos y recursos tecnológicos cruciales"; al tiempo que ha puesto en valor que la protección de la seguridad tecnológica es una "prioridad" en la estrategia de la UE.

Por ello, ha añadido Gill, Bruselas seguirá "colaborando" con las autoridades de Países Bajos mientras se deciden "los próximos pasos".

El Gobierno neerlandés invocó la Ley de Disponibilidad de Mercancías en una decisión "altamente excepcional", pero que consideró necesaria para "evitar que los bienes producidos por Nexperia no vayan a estar disponibles en caso de emergencia". La intervención no afecta a la actividad normal de la compañía, cuyo proceso de producción continúa con las dinámicas habituales, según las autoridades de Países Bajos.