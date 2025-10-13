Brookfield invertirá 4.300 millones en la tecnología de Bloom Energy para infraestructura de IA

Brookfield Asset Management invertirá hasta 5.000 millones de dólares (4.300 millones de euros) para implementar la tecnología de celdas de combustible de Bloom Energy en el marco de una alianza estratégica para infraestructura de IA, que contempla el diseño y entrega de "fábricas de IA" a nivel mundial, incluyendo una planta en Europa que se anunciará antes de fin de año.

Esta alianza marca la primera fase de una visión conjunta para construir fábricas de IA capaces de satisfacer las crecientes demandas de computación y energía de la inteligencia artificial, según han explicado, destacando que las celdas de combustible de Bloom Energy proporcionan energía in situ fiable, escalable y limpia, que puede desplegarse rápidamente sin redes eléctricas tradicionales.

Según los expertos, se espera que la demanda de energía de los centros de datos de IA en Estados Unidos crezca exponencialmente y supere los 100 gigavatios para 2035, por lo que las pilas de combustible se han convertido en una solución clave para este problema, y la colaboración entre Bloom Energy y Brookfield está diseñada para abordar esta brecha de suministro.

"A diferencia de las fábricas tradicionales, las fábricas de IA requieren una energía masiva, un despliegue rápido y una capacidad de respuesta a la carga en tiempo real que las redes tradicionales no pueden soportar", comentó KR Sridhar, fundador, presidente y consejero delegado de Bloom Energy.

De su lado, Sikander Rashid, director global de Infraestructura de IA en Brookfield, considera que la avanzada tecnología de celdas de combustible de Bloom brinda la capacidad única de diseñar y construir fábricas de IA modernas con un enfoque holístico e innovador para las necesidades energéticas.

"Como el mayor inversor mundial en infraestructura de IA, esta alianza aporta una nueva y poderosa herramienta a nuestra estrategia de crecimiento global, especialmente en un entorno de mercado con restricciones de red", añadió.