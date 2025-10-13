Belén Esteban, primeras palabras tras el inicio de su juicio contra Toño Sanchís: "Ha llegado por lo menos"

Belén Esteban y Toño Sanchís se han visto las caras en la Audiencia Provincial en el arranque del juicio contra el exmanager, que se enfrenta a una pena de tres años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 339.549 euros a la colaboradora por un presunto delito de apropiación indebida de aproximadamente 400.000 euros de su representada entre 2009 y 2015.

Fue entonces, hace diez años, cuando al ver que las cuentas no le cuadraban y descubrir que su mano derecha había dejado de pagarle varios trabajos, cuando 'la patrona' rompió fulminantemente con él y tomó acciones legales contra Sanchís. Una demanda estimada en su totalidad por el Juzgado de Primera Instancia de Torrejón de Ardoz, y confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a la agencia de representación Lorant S.L. a pagar a Belén un total de 388.868 euros.

Una cantidad de la que el exmanager solo pagó 49.318 euros en efectivo, además de 375.000 por la adjudicación a la tertuliana de la residencia familiar de Toño en Villanueva del Pardillo, con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros.

Tras una larga espera, y dispuesta a que Toño le pague todo lo que le debe, Belén llegaba a los Juzgados este lunes pasadas las 10.00 de la mañana visiblemente nerviosa y arropada por su marido, Miguel Marcos, para verse las caras después de diez años con su exrepresentante, que llegaba minutos después de lo más sonriente y acompañado por su abogado, Javier Vasallo.

Dos horas después del inicio del juicio, ambos han abandonado la Audiencia de Madrid debido a un receso, ya que se prevé que el proceso se alargue varios días. Primero lo ha hecho Sanchís, que una vez más se ha mostraso tranquilo y relajado ante las cámaras, aunque no ha querido dar ningún detalle sobre su cara a cara con Belén. "No vamos a hacer ninguna declaración. Gracias" ha afirmado su abogado, dejando en el aire si se plantean pactar para evitar su entrada en prisión, o si por el contrario intentarán demostrar su inocencia.

A continuación ha sido la tertuliana la que ha salido de los juzgados de la mano de su marido. Confirmando que el juicio ha sufrido un retraso, la ex de Jesulín ha tomado la palabra ante las cámaras: "No voy a decir nada cariño. Escucharme, no voy a decir nada. Hasta que no acabe el juicio no voy a... Va a ser como... Es que no voy a decir nada hasta que no... Como comprenderéis. Además son muchos días y no voy a decir nada" ha asegurado, revelando que a pesar de lo duro del momento "yo estoy bien. Ya ha llegado por lo menos".