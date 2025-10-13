Apple prepara el lanzamiento de nuevos dispositivos con el chip M5 esta semana: iPad Pro, Vision Pro y MacBook Pro

Apple está preparando el lanzamiento de tres nuevos productos que estarán equipados con el procesador M5 y que llegarán esta semana, como es el vaso de un nuevo iPad Pro, una nueva versión del visor Vision Pro y un nuevo MacBook Pro, todos ellos impulsados por la potencia de este chip.

Tras el evento de presentación del pasado mes de septiembre, con la nueva serie de iPhone 17, los AirPods Pro 3 y los nuevos Apple Watch, es habitual que la compañía de a conocer nuevos dispositivos de sus otras gamas de producto en octubre, concretamente, con novedades de Mac, iPad y otros dispositivos.

En este sentido, Apple está preparando tres nuevos lanzamientos durante esta semana, que serán un nuevo iPad Pro equipado con el nuevo procesador M5 de la tecnológica, la nueva versión del visor de realidad mixta (RM) Vision Pro y un nuevo MacBook Pro, ambos con el mismo chip M5.

Concretamente, estos dispositivos se darán a conocer a través de un anuncio 'online' en lugar de con una presentación global, tal y como lo ha compartido el analista y periodista de Bloomberg, Mark Gurman, en su último boletín Power On.

Así, según ha podido conocer, estos dispositivos incluirán más velocidad y potencia gracias al nuevo chip y, en el caso del visor Vision Pro, equipará una correa mejorada para un uso más cómodo. Gurman ya adelantó este nuevo visor RM en noviembre del pasado año, cuando indicó mantendría su diseño y llegaría sin grandes cambios, a parte del procesador mencionado.

Igualmente, Gurman también ha asegurado que tanto el nuevo iPad Pro como el Vision Pro, ya están siendo producidos en masa para su lanzamiento cercano.

Por su parte, se espera que el ordenador MacBook Pro sea el modelo de 14 pulgadas estándar, ya que equipará el chip M5 de nivel básico, que es el que está disponible actualmente, en lugar de los procesadores M5 Pro y M5 Max que todavía no se están produciendo en grandes cantidades. Además, ha apuntado que otro indicativo de este próximo lanzamiento es que las tiendas están señalando a escasez de MacBook Pro con chip M4.

Con todo, Gurman ha adelantado que la presentación de estos dispositivos está prevista para esta semana, aunque se desconoce el momento concreto. Igualmente, ha aclarado que en lo relativo a otros dispositivos del hogar, como el HomePod mini y Apple TV, la compañía continúa trabajando en ellos según su hoja de ruta.

Al respecto, ha especificado que Apple está trabajando en nuevas versiones del iPad Air y el iPad de nivel estándar, así como dos monitores externos y el MacBook Air con chip M5, que presentará previsiblemente a principios del próximo año 2026.