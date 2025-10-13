Apple cesa el soporte de Clips, su aplicación de edición de vídeos para redes sociales

Apple ha cesado el soporte de su aplicación de edición de vídeos Clips que ya no se actualizará y ha dejado de estar disponible para su descarga para nuevos usuarios, aunque se podrá continuar utilizando en dispositivos con iOS 26 o versiones anteriores, siempre que ya estuviese instalada.

La tecnológica lanzó Clips en 2017 como un servicio con el que los usuarios pudieran generar contenido de vídeo, introduciendo música, filtros y texto, para compartirlo posteriormente en redes sociales. Desde entonces ha ido introduciendo diversas herramientas de edición de vídeo más avanzadas, como el soporte para vídeo en alto rango dinámico (HDR) u opciones para incluir elementos de realidad aumentada (RA).

Ahora, tras un periodo en el que los de Cupertino dejaron implementar novedades para Clips, Apple ha anunciado el fin de soporte para su aplicación de edición de vídeos, que dejó de obtener actualizaciones a partir del pasado viernes 10 de octubre.

Así lo ha detallado en un comunicado en su página de soporte, donde también ha aclarado que ya no está disponible para su descarga por parte de nuevos usuarios. No obstante, aquellos que dispusiesen de esta aplicación instalada, podrán seguir utilizándola en dispositivos con iOS 26 y iPadOS 26, o versiones anteriores.

En este marco, aunque se podrá continuar utilizando, Apple ha recomendado guardar los vídeos de Clips en la biblioteca de fotos o en otra ubicación del dispositivo, donde se podrán almacenar con los efectos implementados o sin editar. De esta forma, en caso de que la 'app' deje de funcionar, los usuarios podrán continuar manteniendo su contenido.

Para ello, bastará con tocar el botón de 'Compartir' en el vídeo que se desee guardar dentro de la 'app'. Tras ello, se deberá pulsar en 'Opciones', 'Vídeo' y, tras configurar cuestiones como la relación de aspecto, clicar en una opción para 'Guardar', ya sea en la biblioteca de fotos, en iCloud Drive o en el dispositivo.