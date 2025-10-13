Agencias

Al menos dos muertos en un nuevo ataque de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de Ucrania han informado este lunes de que al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque de las fuerzas rusas contra la localidad de Preobrazhenka, en la provincia de Zaporiyia, en el este del país.

El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha indicado en un comunicado que el ataque ha sido perpetrado con un dron y ha afectado principalmente a un "vehículo civil" que se encontraba circulando.

Los dos fallecidos son un hombre de 53 años que "murió en el acto" y una mujer de 50 años que perdió la vida poco después del ataque debido a la gravedad de las heridas, tal y como ha apuntado en un mensaje difundido a través de Telegram.

Zaporiyia es, junto con Donetsk, Lugansk y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

