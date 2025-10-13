Abascal lamenta que el Rey no felicitase a María Corina Machado y acusa a Sánchez de intentar "secuestrar" la Corona

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado este lunes que el Rey no haya felicitado a la nueva Premio Nobel de la Paz, líder de la oposición en Venezuela, y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de intentar también "secuestrar" la Corona y "utilizarla" contra España.

Abascal ha respondido así en rueda de prensa al ser preguntado por el silencio de Zarzuela ante el nombramiento de Machado como Premio Nobel cuando, en 2009, la Casa del Rey sí que felicitó al expresidente Barack Obama y en 2016 al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cuando fueron galardonados con esta distinción. Tampoco el Gobierno de Pedro Sánchez se ha pronunciado ni felicitado a Machado.

"Lamento" que el Jefe del Estado no la haya felicitado, ha dicho el líder de Vox, para quien este silencio es "una demostración más" de que el Gobierno está "asaltando todas las instituciones", no sólo las judiciales y las parlamentarias para intentar que actúen "al dictado" del PSOE, sino también ahora la Casa del Rey.

SÁNCHEZ "SE ESCONDE" DETRÁS DE LA CORONA

Según ha abundado, el Gobierno está tratando de "esconderse" detrás de la Corona obligándola a que "no responda" a su papel institucional. "Y yo no voy a callar una verdad que también piensan muchos españoles, y es que Pedro Sánchez está intentando secuestrar a la Corona y utilizarla contra España", ha sentenciado.

Preguntado en este sentido por el papel que está jugando actualmente el Jefe del Estado en actos como la apertura del año judicial o su participación en el 12 de octubre, Abascal se ha limitado a señalar que Felipe VI tiene una representación institucional que debe atender y estar donde debe estar. "Ningún reproche que hacerle", ha zanjado.