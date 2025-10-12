Una mujer muerte en un ataque de un dron ucraniano en la región rusa de Kursk

Las autoridades rusas han informado este domingo de la muerte de una civil en un ataque de un dron militar ucraniano cerca de Lomakino, en la región rusa de Kursk.

"Un dron enemigo ha atacado a un vehículo civil en la carretera entre las localidades de Lomakino y Akimovka, en el distrito de Rilski. Había cuatro personas en el vehículo", ha explicado el gobernador de Kursk, Alexander Jinshtein, en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

"Lamentablemente una mujer de 40 años murió inmediatamente como consecuencia de este ataque. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Este dolor no remitirá jamás", ha añadido.

Otras tres personas que se desplazaban en el vehículo, dos mujeres y un hombre, han resultado ilesos. "Insto una vez más a toda la gente a no viajar a la zona fronteriza. La gente sufre y muerte por los ataques enemigos. Por favor, no arriesguéis vuestras vidas y vuestra salud", ha emplazado.

La región rusa de Kursk, al norte de Ucrania, fue objeto de una incursión terrestre ucraniana en agosto de 2024 para intentar desviar recursos rusos de la ofensiva en el este de Ucrania. Finalmente las fuerzas rusas con apoyo de soldados norcoreanos lograron en abril expulsar a las fuerzas ucranianas.