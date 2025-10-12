Agencias

Trump dará un discurso en la asamblea israelí y presidirá a la ceremonia de paz en Egipto

Por Newsroom Infobae

Guardar

Washington, 12 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset) y asistirá a la ceremonia de implementación del plan de paz de Gaza durante su viaje a la región, según informó la Casa Blanca.

El mandatario saldrá esta tarde desde Washington de camino a Tel Avivi y tiene previsto visitar el hemiciclo israelí y reunirse con las familias de los rehenes de Hamás en la mañana del lunes.

En la tarde, saldrá de camino a Sharm el Sheij, en Egipto, donde participará en la ceremonia en la que se firmará el acuerdo de implementación del plan de paz.

Trump y el presidente egipcio, Adbel Fattah El-Sisi, presidirán la histórica cumbre, a la que también han sido invitados países árabe, europeo y asiáticos, según señaló el ministerio de relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty.

El republicano anunció el acuerdo de paz entre Israel y Hamás el pasado miércoles, tras semanas de negociaciones mediadas en gran medida por su Administración.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Una mujer muerte en un ataque de un dron ucraniano en la región rusa de Kursk

Una mujer muerte en un

Morante de La Puebla se retira después de tres décadas de tomar la alternativa

Infobae

Evo Morales arremete contra EE.UU. y el "imperialismo" en el Día de la Descolonización

Infobae

Feministas convierten una estatua de Isabel la Católica en Bolivia en un "homenaje a Gaza"

Infobae

Pedri: "Estoy en uno de mis mejores momentos"

Infobae