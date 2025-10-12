Agencias

Tana Rivera reaparece ante las cámaras tras la boda de su tío Cayetano

Tana Rivera ha reaparecido ante las cámaras este domingo 12 de octubre después de dejarse ver el fin de semana pasado en Sevilla asistiendo a la boda de su tío Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Rodeada de amigos, la joven ha disfrutado de una magnífica mañana de toros en Las Ventas.

Allí, la hija de Eugenia Martínez de Irujo ha desvelado que se lo pasó "muy bien" en la boda de su tío y que disfrutó al máximo... pero atrás quedó esa celebración. Acompañada por su amigo Tomás Páramo y de haber estado en el interior de la plaza de toros con Victoria Federica.

Este domingo se ha llevado a cabo un festival benéfico pro monumento al recordado Antoñete y en la plaza de toros se han dejado ver toreando Morante, Curro Vázquez o Enrique Ponce entre otros.

Tana ha asistido a esta corrida súper especial para ella no solo por llevarse a cabo el Día de la Hispanidad sino porque también ha vivido en primera persona el regreso del tío de su padre, Curro Vázquez, al ruedo con 74 años.

